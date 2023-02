Erst Lützerath, jetzt Karneval Polizei fordert mehr Personal und die Chance, Überstunden abzufeiern

Und dies, wie Mertens betont, kurz nach den Einsätzen von Lützerath. Er fordert grundsätzliche Änderungen bei der Planung von Polizeiarbeit. „Auch in schwierigen Zeiten müssen die Grundlagen des Arbeitsschutzes beachtet werden. Das klappt derzeit nicht wirklich: Die Arbeit ist vorbei, wenn der Einsatz vorbei ist. Aber es gibt auch für Polizisten Arbeitszeitvorschriften und Ruhezeiten“, so Mertens. „Man muss überlegen, wie man damit in Zukunft umgehen will.“ Gebraucht werde vor allem mehr Personal. Außerdem forderte Mertens: „Es muss eine Perspektive geben, diese Überstunden in Freizeit abzufeiern.“