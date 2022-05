Politologe über Umfrage zur Landtagswahl : „Die Grünen sind in NRW so stark wie noch nie“

„Die Grünen sind in NRW so stark wie noch nie“

Düsseldorf Hat Thomas Kutschaty acht Tage vor der NRW-Wahl noch eine echte Chance? Und warum stehen die Grünen im aktuellen „NRW-Check“ so stark da? Politologe Thomas Poguntke über die Ergebnisse der großen Umfrage zur Landtagswahl.

Poguntke Vergleicht man die Umfrage mit den Ergebnissen bei den Landtagswahlen, hält sich die CDU eigentlich gut, sie hat sich sogar leicht verbessert. Aber dann gibt es sehr viel Bewegung: Die FDP hat deutlich nachgelassen. Die Grünen sind so stark wie noch nie in NRW. Und die SPD ist leicht zurückgegangen, obwohl sie den Kanzler stellt. Da gibt es keinen Rückenwind von Berlin. Wenn man unterstellt, dass aktuell die Bundespolitik und die internationale Politik eine Rolle bei der Landtagswahlentscheidung spielen, kann man sagen, dass der Bundeskanzler in der Beliebtheit nachgelassen hat, und das nützt den Wahlkämpfern in NRW nicht. Die Grünen können dagegen mit zwei starken Ministern in Berlin Rückenwind für sich verbuchen.