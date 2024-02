„Seit Antritt der Ampel hat sich die AfD verdoppelt“ Politischer Aschermittwoch – Wüst schwört CDU auf Wahlkampf gegen AfD ein

Wüst warnte vor möglichen dramatischen Ergebnissen bei der Europawahl und bei den Landtagswahlen in diesem Jahr. „Es geht nicht mehr nur darum, welche demokratische Partei die Nase vorn hat, sondern ob überhaupt noch eine demokratische Partei die Nase vorn hat, und ob man nachher stabile demokratische Bündnisse schmieden kann“, warnte er vor gut 600 Menschen in der Schützenhalle Kirchveischede in Lennestadt.