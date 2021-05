Hochinzidenzgebiet : Politik und Polizei raten von Niederlande-Kurzurlaub ab

Grachtenfahrt in Amsterdam. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Düsseldorf Scharfe Regeln am Urlaubsort, aber auch nach der Rückkehr erschweren den Trip ohnehin. Doch die Quarantäneregeln lassen sich kaum kontrollieren.

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, und damit steigt die Sorge, dass dies zu sorgloser touristischer Aktivität führen könnte. Das Bundesgesundheitsministerium hat deshalb in der vergangenen Woche vorsorglich die Corona-Einreiseverordnung geändert. Wer sich nun länger als 24 Stunden in einem Hochinzidenzgebiet wie Frankreich oder den Niederlanden aufhält, muss anschließend in häusliche Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen.

Und es gilt auch die Regeln am Urlaubsort in den Blick zu nehmen: „Wer unstillbare Lust auf Urlaub an der niederländischen See verspürt, muss sich sehr genau über die dort geltenden Regelungen informieren“, rät Michael Mertens, NRW-Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Derzeit fänden mit Blick auf die deutschen Touristen Gespräche über eine Anpassung statt. „Da kann sich die Lage sehr schnell ändern“, so Mertens.

Die strengen Einreiseregeln auf niederländischer Seite dürften bereits viele Urlauber abschrecken, überhaupt einen Übernachtungsbesuch in Erwägung zu ziehen. Da Deutschland den Niederländern als Risikogebiet gilt, müssen sich einreisende – auch in Ferienwohnungen – unmittelbar in eine zehntägige häusliche Quarantäne begeben.

„Bei der Rückreise ist die Frage, wer die Einhaltung der Einreiseverordnung wirklich kontrollieren soll und kann – bei Flugreisen mag das noch einfach möglich sein, aber wer zu Fuß, mit dem Auto oder Fahrrad die Grenze passiert, bei dem wird es schon schwieriger“, sagt Mertens. Die Bundespolizei mache derzeit intelligente Stichprobenkontrollen in einem 30-Kilometer-Radius um die Grenze herum. Alles andere sei vor allem Sache der kommunalen Ordnungsbehörden.

„Ich rate dringend davon ab, die Einreiseverordnung zu ignorieren. Das ist eine von Vernunft geprägte Regelung“, sagt der GdP-Chef von NRW. Die Menschen sollten sich klarmachen, dass sie erwischt werden könnten. „Spätestens wenn sie das Virus mitgebracht haben, und das dann auffällt, oder wenn sich jemand bei der Arbeit verquatscht und den Behörden gemeldet wird, riskiert der Betroffene empfindliche Strafen. Das sollte schon eine abschreckende Wirkung entfalten.“

Mertens spricht von einer Situation, in der man noch nicht ganz am Ende des Tunnels angelangt sei, aber das Licht schon sehen. „Ich verstehe durchaus, dass es Ferienhausbesitzern schwer zu vermitteln ist, jetzt nicht zu reisen, aber jeder sollte sich selbst kritisch hinterfragen, ob es nicht so kurz vor dem Überwinden der Pandemie übertrieben ist, die eigenen Freiheitsgelüste unbedingt in einem Hochinzidenzgebiet ausleben zu müssen.“

Eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums erklärte auf Anfrage, die Kontrolle der Grenzen erfolge weiterhin durch die zuständigen Behörden von Land und Bund. „Dabei kann vor dem Hintergrund der offenen Grenzen keine umfassende Kontrolle erfolgen, sondern auch in diesem Bereich muss auch auf die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger und deren umsichtiges Verhalten gesetzt werden.“ Die Kontrolle der Einreisequarantäne erfolge durch die am Wohnsitz zuständigen Kommunen.