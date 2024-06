Zwischenbilanz Zwei Jahre schwarz-Grün in NRW – ein Fazit

Ein Coup gelang mit der Ansiedlung von drei Großrechenzentren im Rheinischen Revier: 3,2 Milliarden Euro will Microsoft in Deutschland investieren, das Gros in NRW. Ein Wermutstropfen: Das für den Deal ausschlaggebende Gutachten stammt noch von FDP-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. In der Hoffnung, dass das Großprojekt Sogwirkung entfaltet, reiste Wüst in die USA und warb für das „Silicon Rhineland“. Wüst hält sich zugute, dass die Ansiedlung ohne Subventionen gelang. Dabei hat der Bund für den Strukturwandel Milliarden zur Verfügung gestellt. Die können künftig, wohl auch dank der Fürsprache von NRW, direkt an Unternehmen fließen.