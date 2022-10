Kaum noch Platz und steigende Zahlen : Viele NRW-Kommunen sind von der Flüchtlingssituation überfordert

Eine Notunterkunft in einer Sporthalle - hier in Baden-Württemberg (Symbolbild). Auch in NRW gibt es vielerorts nur noch Notplätze für die vertriebenen Menschen. Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Immer mehr Städte wissen bei der Unterbringung von Geflüchteten nicht weiter. Sie nutzen Hallen, alte Schulen, der Wohnungsmarkt ist abgegrast. Das Land spricht von „enormem Handlungsdruck“, der Bund will Immobilien stellen.

Die Stadt Bergisch Gladbach hat neuen Platz geschaffen. Rund 40 der Geflüchteten, die derzeit in einer mit Trennwänden hergerichteten „Ankunftshalle“, einquartiert sind – einer ehemaligen Lagerhalle – können jetzt in ein Containerdorf umziehen. Dabei wird priorisiert: „Kleine Kinder, alte Menschen, Kranke oder die, die schon länger in dieser Halle sind“, sagte ein Sprecher. „Aber damit ist der Laden schon wieder voll. Wir haben keine Kapazitäten mehr, jemanden unterzubringen. Wir möchten menschenwürdige Unterkünfte bieten und uns gut um die Leute kümmern. Wir möchten wirklich nicht mehr die Situation haben wie 2015, dass wir Sporthallen umbauen und Zelte aufstellen müssen.“

Bergisch Gladbach gehört zu den Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises, die Ende September einen Brandbrief an die Landesregierung geschrieben haben, weil sie bei der Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr weiterwissen. Sie stehen mit ihren Schwierigkeiten exemplarisch für viele Städte und Gemeinden in ganz NRW.

Info So viele Menschen kommen pro Monat Asylsuchende Im September kamen rund 6300 Menschen nach NRW, im August rund 4200, im Juli rund 3500. Peaks gab es auch in März (4300) und April (rund 3200). Ansonsten lagen die Zahlen zwischen 2000 und 3000. Ukraine-Vertriebene Mehr als 150.000 Geflohene waren bis Ende Mai in NRW registriert. Im Juni kamen mehr als 28.000 Menschen dazu, im Juli rund 15.000, im August rund 11.000, im September über 5000.

Wie etwa das niederrheinische Xanten. „Wir haben echt enorme Not“, heißt dort. Die Unterkünfte sind voll, man hat Vertriebene in einer ehemaligen Grundschule untergebracht, in einem alten Schwesternwohnheim am Krankenhaus – aus beiden Gebäuden müssen die Leute im Laufe des nächsten Jahres aber raus. Ein Neubau ist schon angedacht, doch das braucht Zeit, „und wir kriegen regelmäßig neue Zuweisungen“, heißt es aus Xantens Rathaus. „Wir möchten dem Land signalisieren, dass wir wirklich alle Anstrengungen unternehmen, aber im Augenblick sind wir am Ende unserer Möglichkeiten.“

Die Landesregierung weiß um die Lage. „Immer mehr Kommunen kommen derzeit an einen Punkt, an dem sie neu ankommende Personen nur noch auf Notplätzen unterbringen können. Über den enormen Handlungsdruck und die damit einhergehenden Herausforderungen in vielen Kommunen ist sich die Landesregierung auch durch die zahlreichen Rückmeldungen bewusst“, heißt es aus dem Flüchtlingsministerium von Josefine Paul (Grüne). Die Situation sei landesweit angespannt. „Einige Kommunen nutzen bereits Turnhallen und Bürgerhäuser zu Unterbringung.“ Das dürfe keine Dauerlösung sein. Das Land stehe im Austausch mit den Gemeinden und arbeite „mit Hochdruck daran, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen“.

Bis Anfang Oktober wurden nach Angaben des Landes insgesamt knapp 214.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in NRW behördlich erfasst. Die Tendenz ist derzeit abnehmend. Es wird aber damit gerechnet, dass sich das jederzeit ändern kann, wenn das Kampfgeschehen oder demnächst auch die Winterkälte wieder mehr Menschen vertreiben. Zugleich kommen derzeit mehr Asylsuchende aus anderen Staaten. So erreichten in 2022 bislang knapp 32.000 Menschen Nordrhein-Westfalen. Rund 6300 davon wurden im September registriert. Das war der höchste Wert des Jahres bei steigender Tendenz. Die häufigsten Herkunftsländer: Syrien, Afghanistan und Irak.

Die Opposition im Düsseldorfer Landtag wirft der Landesregierung vor, die Kommunen im Stich zu lassen und für zu wenig Transparenz zu sorgen. Mit einer kleinen Anfrage, die unserer Redaktion vorliegt, verlangt die SPD-Fraktion genaue Auskunft darüber, wie viele und welche Gemeinden schon Überforderung signalisiert haben und wie sich die Zahl und Auslastung der Landesunterkünfte entwickelt hat. „Jeden Tag hören wir neue Hilferufe von Bürgermeistern und Landräten“, sagt die stellvertretende Fraktionschefin Lisa-Kristin Kapteinat. „Wir wollen wissen, welche Informationen der Landesregierung zur Situation in den Städten und Gemeinden vorliegen. Eine gesammelte Übersicht ist dringend notwendig, um Unterstützung möglichst gut zu koordinieren.“