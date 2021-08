Halbe Seite unzitiert übernommen : Plagiatssucher Weber sieht doch Anlass für Prüfung von Laschet-Buch

Düsseldorf/Berlin In seinem Buch hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an einer neu entdeckten Stelle vermutlich fast eine halbe Seite von einem bekannten Politologen übernommen – ohne das als Zitat kenntlich zu machen.

Maiers Aufsatz wurde 2006 in der katholischen Zeitschrift Communio veröffentlicht, also rund drei Jahre, bevor Laschets Buch erschien. Maier bestätigte, dass der Text 2006 in der Zeitschrift erschien. In dem Absatz geht es um das Zusammenleben der Religionen in Deutschland.

Maier schreibt in dem Aufsatz etwa: „So kann ein Jude verlangen, dass seine Sache nicht in einem Gerichtssaal verhandelt wird, in dem ein Kreuz hängt. Jüdischen Geschäftsinhabern kann die Öffnung eines Ladens am Sonntag erlaubt werden, da sie am Samstag wegen des Sabbatgebots keine Verkäufe tätigen dürfen.“ In Laschets Buch heißt es: „Ein Jude kann verlangen, dass seine Sache nicht in einem Gerichtssaal verhandelt wird, in dem ein Kreuz hängt. Jüdischen Geschäftsinhabern kann die Öffnung ihres Ladens am Sonntag erlaubt werden, da sie am Samstag nicht arbeiten dürfen.“