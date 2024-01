Die Zukunft des Rheinischen Reviers „Vereinzeltes Interesse am Rückkauf von Häusern nehme ich wahr“

Erkelenz · Im Rheinischen Revier schaufeln die Braunkohlebagger weiter. Doch die Zeit danach rückt zunehmend in den Blick. Zum Beispiel, wie wieder Leben in die leeren Dörfer am Tagebau kommt. In Rathäusern werden Konzepte geschmiedet. Im Frühjahr könnte es konkreter werden.

07.01.2024 , 08:32 Uhr

Im Januar 2023 waren alle Augen auf das Örtchen Lützerath am Braunkohle-Tagebau Garzweiler gerichtet. Der von Aktivisten besetzte Symbolort der Klimaschutzbewegung wurde dann von einem gewaltigen Polizeiaufgebot unter den Augen der Öffentlichkeit geräumt. Es ist seitdem ruhiger geworden in der Region zwischen Aachen, Mönchengladbach und Köln. 2030 soll im Rheinischen Revier der Kohleausstieg gelingen. Lützerath ist vom großen Loch des Tagebaus Garzweiler geschluckt. Aber für die geretteten Nachbardörfer, die entgegen früherer Pläne nicht abgebaggert werden, gibt es große Pläne. Wüst fordert Tempo bei Strukturwandel Brief des Ministerpräsidenten Wüst fordert Tempo bei Strukturwandel Die von fast allen Bewohnern verlassenen sechs Orte sollen zu „Zukunftsdörfern“ werden. Hier sollen neue Wohn- und Arbeitsformen entstehen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung von Ina Scharrenbach (CDU) hat die Aufgabe bekommen, die Revitalisierung in die Wege zu leiten. Die Ministerin hat auch die Hilfen nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 koordiniert. Um den Wiederaufbau und die Entwicklung voranzutreiben, sollen von Bund und Land 300 Millionen Euro aus dem Investitionsgesetz Kohleregion kommen. Das sind die Reaktionen auf die Leitentscheidung Aus der Erkelenzer Politik Das sind die Reaktionen auf die Leitentscheidung Seit Herbst 2023 steht fest, dass frühere Bewohner und deren Kinder, die ihr Haus an die bergbautreibende RWE Power AG verkauft haben, zur eigenen Nutzung ein befristetes Vorkaufsrecht für das frühere Heim bekommen. Das hat die NRW-Landesregierung in ihrer Leitentscheidung über die Entwicklung bis zum Ausstieg aus der Braunkohle festgeschrieben. Einzelheiten und Bedingungen sollen die betroffenen Kommunen festlegen. Im Fall von Morschenich ist die Gemeinde Merzenich im Kreis Düren zuständig. Gibt es überhaupt Interessenten für einen Rückkauf? „Ja, gibt es“, sagt Lennart Schminnes, der Strukturwandelmanager von Merzenich. „Derzeit sammeln wir Anfragen und kommen gebündelt auf Interessierte zu“. Zu Morschenich-Alt gehören 140 Häuser. Fast alle stehen seit Jahren leer und sind in einem schlechten Zustand. Der verlassene Ort am Tagebau Hambach liegt direkt an der Autobahn zwischen Köln und Aachen. Es ist das erste der Braunkohle-Dörfer, das wiederbelebt werden soll. Und es soll später den Namen Bürgewald bekommen, denn die umgesiedelten früheren Bewohner leben ein paar Kilometer weiter in Morschenich-Neu. Am Tagebau Garzweiler geht es um Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath, die zu alle zur Stadt Erkelenz gehören. Die Stadt will ein verlässliches Verfahren finden. „Ich bin im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern“, sagt der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel (CDU). „Vereinzeltes Interesse am Rückkauf von Häusern nehme ich wahr“. Es gebe Gespräche mit dem Land und RWE. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 soll es genauere Informationen geben, wie es weitergeht. Für den geplanten Braunkohleausstieg im Jahr 2030 gibt es eine Hintertür: Ein möglicher Reservebetrieb könnte bis 2033 dauern, aber ohne neue Flächen zu beanspruchen. Nach dem Ende der Förderung sollen die drei großen Tagebaulöcher zu Seen werden. Der Tagebau Inden soll das Wasser aus dem Fluss Rur bekommen. Der bis zu 400 Meter tiefe Tagebau Hambach und der 200 Meter tiefe Tagebau Garzweiler sollen mit Hilfe einer Pipeline aus dem Rhein in Freizeit-Seen verwandelt werden. Geplant ist, dass eine Transportleitung das Wasser von Dormagen-Rheinfeld nach Grevenbroich bringen soll. Auch das hat die Landesregierung in ihrer Leitentscheidung bekräftigt. Die Befüllung der Tagebaue soll möglichst innerhalb von 40 Jahren erfolgen. Noch gibt es die über 20 Kilometer lange Pipeline aber nur auf dem Papier. Aber inzwischen haben RWE und die 65 000-Einwohner-Stadt Dormagen eine Rahmenvereinbarung über Bau und Betrieb der Transportleitung geschlossen. Die Tagebaue Garzweiler und Hambach würden in die größten Seen in Nordrhein-Westfalen verwandelt werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die letzten Tage von Lützerath – eine Chronologie

