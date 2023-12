Pisa-Schock erreicht die Politik Schulministerin hofft auf bessere Lehrerausbildung

Die Ergebnisse der Pisa-Studie beschäftigen die Landespolitik ganz besonders. Schließlich liegt die Bildung in der Hoheit der Bundesländer. In der Studie schnitten deutsche Neuntklässler in den untersuchten Bereichen Mathe, Lesekompetenz und Naturwissenschaften so schlecht ab wie noch nie. Der Leistungsabfall war im internationalen Vergleich besonders heftig.