Änderung des Schulgesetzes gefordert NRW-Städte wollen verpflichtenden Ganztag an Grundschulen

Die großen Städte in NRW fordern die Änderung des Schulgesetzes. Sie wollen ein Recht darauf haben, sogenannte „gebundene“ Ganztags-Grundschulen einzurichten. Also Grundschulen, bei denen die Teilnahme am Ganztagsunterricht für alle Kinder Pflicht ist, im Gegensatz zum Betreuungsprogramm im Offenen Ganztag.