Pflegebedarf : App soll Suche nach Heimplätzen in NRW erleichtern

Düsseldorf Freie Heimplätze für Pflegebedürftige in NRW sind rar. Das Gesundheitsministerium hat sich etwas einfallen lassen, um zumindest die Suche zu erleichtern.

Wie lässt sich herausfinden, in welchem Heim ein Pflegeplatz frei ist? In einem Bundesland mit etlichen Hunderttausenden Pflegebedürftigen wie NRW ist das eine Frage, die viele Bürger beschäftigt. Eine App, die Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag (10.00) in Düsseldorf präsentieren will, soll künftig landesweit die begehrten freien Plätze leichter auffindbar machen. Laut Angaben des NRW-Ministeriums ist das bundesweit ein Novum.