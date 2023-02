Alternde Gesellschaft Pflegende Angehörige am Limit

Die Pflegewissenschaftlerin Christa Büker schreibt in ihrer Stellungnahme: „Drei Viertel der Angehörigen empfinden die Belastungen als stark bis sehr stark.“ Büker, die an der FH Bielefeld lehrt, verweist darauf, dass nur ein geringer Teil der Angehörigen bereits bestehenden Entlastungsangebote in Anspruch nimmt. So nutze lediglich ein Fünftel der Familien die Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst in Form von Pflegesachleistungen oder Kombinationsleistungen. „Leistungen der Tagespflege und Kurzzeitpflege werden ebenfalls nur in geringem Maße angenommen. Ein häufiger Grund dafür liegt in Informationsdefiziten.“ Der Sozialverband VdK verweist darauf, dass von den Pflegebedürftigen 655.000 ausschließlich Pflegegeld beziehen und von Angehörigen, Freunden, Nachbarn und Bekannten versorgt würden. „Die Dunkelziffer derer, die die Pflege in Eigenregie und ohne staatliche Hilfen versuchen zu organisieren, dürfte wesentlich höher sein.“