NRW-Landtag streitet über Pflege Nicht „immer nur Untergangsszenarien anstimmen“

Der Personalmangel in der Pflege führt aus Sicht der SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen „zu einer schweren sozialen Dramatik“. In den nächsten zehn Jahren gingen etwa eine halbe Million Pflegekräfte in Deutschland in Rente und die Pflegebedürftigkeit nehme zu, sagte der SPD-Abgeordnete Thorsten Klute am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Allein in NRW hätten schon jetzt mehr als 1,2 Millionen Menschen einen Pflegegrad.