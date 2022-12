Gewerkschaft vs. Pflegekammer Die Pflege braucht eine starke Stimme

Die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen soll an diesem Freitag feierlich ins Leben gerufen werden. Die Befürworter führen ins Feld, dass die Beschäftigten der Pflege damit gegenüber den politischen Entscheidungsträgern endlich eine starke Stimme bekommen. Und wenn man sich anschaut, wie wenig sich nach all dem Balkon-Applaus für die Pflegekräfte zu Beginn der Corona-Pandemie in deren Alltag geändert hat, dann ist eine starke Stimme wohl nötiger denn je. Allerdings ist es im höchsten Maße fraglich, wie stark diese Stimme tatsächlich sein kann, wenn gerade einmal sechs Prozent der geschätzt 220.000 Beschäftigten im Land sich überhaupt aktiv für die Einrichtung einer Pflegekammer ausgesprochen haben. Das ist ein gravierendes Legitimationsproblem, das die Befürworter nicht einfach ignorieren können.