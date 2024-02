Was er dazu sagt Peter Liese führt die NRW-CDU erneut in die Europawahl

Der EU-Abgeordnete Peter Liese führt die nordrhein-westfälische CDU auch in diesem Jahr in die Europawahl. Der 58-jährige Mediziner aus dem sauerländischen Meschede steht auf Platz eins der Landesliste, die 250 Parteivertreter der NRW-CDU am Samstag in Dortmund aufgestellt haben. Liese ist seit 1994 Europa-Abgeordneter. Am 9. Juni wird das EU-Parlament neu gewählt. Zwei Drittel der 18 Kandidaten der Landesliste sind weiblich.