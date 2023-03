Kitas klagen über Personalnot Zu wenig Kita-Personal für zu viele Kinder – was passiert, wenn dann etwas passiert?

Nicht unbedingt. Anne Deimel, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung, sieht die Einrichtungen selbst in einer Zwangslage, wenn sie kurzfristig feststellen, dass sich Betreuung nicht gewährleisten lässt. „Kita-Leitungen müssen in so einer Situation sofort tätig werden und überlegen: Was mache ich jetzt für meine Kita, um die Aufsichtspflicht abzudecken?“, beschreibt sie. Sie hat zugleich vor Augen, wie schwierig gerade spontane Absagen für die Eltern sind. „Man muss sich mal vorstellen, was das für einen Stress in die Familien bringt. Und für die Kinder gibt es dann keinen konstanten Tagesablauf mehr. Für die Entwicklung der Kinder ist das eine Katastrophe.“