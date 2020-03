Studie zum Personalmangel : Kitas können Aufsichtspflicht kaum noch nachkommen

Düsseldorf Kita-Leitungen schlagen Alarm: Viele Einrichtungen sind so stark unterbesetzt, dass sie kaum noch eine Minimal-Betreuung gewährleisten können. Von Qualitätsangeboten ganz zu schweigen.

Von Kirsten Bialdiga Chefkorrespondentin für Landespolitik

Der Personalmangel in Kitas nimmt dramatische Ausmaße an. Ein Viertel der Einrichtungen konnte 2019 laut einer repräsentativen Umfrage unter Kita-Leitungen während eines Großteils der Betreuungszeit ihrer Aufsichtspflicht kaum nachkommen, weil Personal fehlte. Ein Jahr zuvor lag dieser Anteil noch bei einem Sechstel. „Die Politik setzt hierdurch sehenden Auges die Sicherheit unserer Kinder aufs Spiel“, sagte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), bei Veröffentlichung der Studie, die er im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses in Düsseldorf vorstellte. Dass sich die Situation trotz der Warnsignale binnen zwölf Monaten nochmals derart verschlechtert habe, sei schockierend. Nicht einmal jede zehnte Kita könne durchgehend mit einer ausreichenden Personalausstattung arbeiten, so Beckmann weiter. Nach Informationen unserer Redaktion müssen Einrichtungen mitunter sogar Kinder nach Hause schicken, weil es an Personal fehlt.

Kitas sind vom Fachkräftemangel besonders betroffen, weil die Betreuungszeiten sowie die Zahl der Plätze in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet wurden und mit einer steigenden Geburtenrate und Zuwanderung einhergehen. Allein für den Bereich der Kindertagesbetreuung wird bis 2025 bundesweit von einem zusätzlichen Bedarf von rund 310.000 Fachkräften ausgegangen.

Die Studie zeigt, dass sich der Fachkräftemangel an Kitas im Vergleich zum Vorjahr bereits drastisch verschärft hat: 78,5 Prozent der Kita-Leitungen sagen, dass es im Jahr 2019 noch schwieriger geworden sei, offene Stellen zu besetzen. Höhere Krankenstände seien die Folge. „Auf der anderen Seite brauchen Kinder für ihre Entwicklung – gerade in den ersten drei Lebensjahren – eine verlässlich verfügbare Bezugsperson“, sagte Beckmann.

In NRW ist die Unzufriedenheit der Umfrage zufolge besonders groß: 87,8 Prozent aller Befragten stellen der Kita-Politik hier ein schlechtes Zeugnis aus, im Bundesdurchschnitt sind es 75 Prozent. Spitzenreiter am positiven Ende der Skala ist im Bundesvergleich Hamburg, wo sich 44,9 Prozent eher zufrieden zeigen.

Der Landesverband der Bildungsgewerkschaft VBE sieht eine Ursache für den Unmut in der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). „Die Flexibilisierung der Öffnungszeiten könnte zwar vielen Familien helfen, aber leider wurde der Personalmangel unzureichend berücksichtigt“, sagte Stefan Behlau, Landesvorsitzender des VBE NRW.

Die Gesetzesnovelle brachte den Kitas 1,3 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr und sieht neben flexibleren Öffnungszeiten für Eltern auch ein zweites betragsfreies Jahr vor. Zur Finanzierung hatte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) auch finanzielle Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes eingesetzt.

Doch gerade das beurteilen die Kita-Leitungen aus NRW sehr kritisch: Gut 75 Prozent geben an, mit der geplanten Verwendung der Mittel unzufrieden zu sein, im Bundesdurchschnitt sind es nur 63,4 Prozent. Statt in ein weiteres beitragsfreies Jahr zu investieren, hätte das Geld für mehr Qualität eingesetzt werden müssen, so die überwiegende Meinung. Nur weniger als ein Viertel der Leitungskräfte (22,8 Prozent) glaubt, dass sich das KiBiz spürbar positiv auf die Qualität ihrer Einrichtung auswirken wird.

Behlau warnte davor, den Personalmangel mit Seiteneinsteigern zu decken, wie es die Landesregierung plant: „Es wird immer schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Trotzdem wäre es ein Fehler, wenn die Landesregierung jetzt verstärkt auf den Seiteneinstieg oder auf verkürzte Ausbildungen setzt.“