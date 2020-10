Hier in NRW : Parteitage in Pandemiezeiten

Als erstes ist die SPD an der Reihe: Für den 14. November ist ihr Parteitag in Münster geplant. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf CDU und SPD wählen einen neuen Vorstand. Wie soll das praktisch ablaufen, während die Covid-Zahlen gerade durch die Decke gehen? Noch zeigen sich die Organisatoren entspannt.

Sozialdemokraten und Christ­demokraten in NRW stehen vor einem Problem. Bei beiden Parteien stehen Landesparteitage und damit Großveranstaltungen an. Und während sich die Karte des Robert-Koch-Instituts von Tag zu Tag röter färbt, dürfte das Grummeln im Bauch größer werden. Beide Parteien haben einen hohen Altersschnitt. Und schon im Vorfeld der Kommunalwahl gab es in manchem Ortsverband Diskussionen darüber, wie man ob der betagteren Mitglieder Aufstellungsversammlungen durchführen könne.

NRW hat zudem die Regeln für Großveranstaltungen verschärft. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz über einen Wert von 50, sind auf einen Schlag Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 250 Personen untersagt. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Insbesondere politische Veranstaltungen nimmt das Land aus. Das gibt zumindest rechtliche Sicherheit.

Und so gibt man sich bei der nordrhein-westfälischen CDU auf Anfrage betont gelassen. Bis zum Landesparteitag sei es ja noch etwas hin – er findet eine Woche nach dem Bundesparteitag und damit Mitte Dezember statt. Außerdem habe man sich die größtmögliche Veranstaltungshalle gesucht – in der Westfalenhalle Dortmund dürfte es auch mit den Abstandsregeln für die 675 Delegierten also genügend Platz geben, so eine Sprecherin.