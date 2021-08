Landesparteitag der Grünen : Habeck kritisiert Bundesregierung in Afghanistan-Krise als verantwortungslos

Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, spricht auf dem Parteitag in Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Dortmund Grünen-Chef Robert Habeck hat der Bundesregierung in der Afghanistan-Krise Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Außerdem forderte die Landesvorsitzende Mona Neubaur nach der Flut ein Umdenken in der Klimapolitik.

Die NRW-Grünen läuten mit ihrem Landesparteitag am Samstag in Dortmund die heiße Wahlkampfphase ein. Die zweitägige Veranstaltung findet unter strengen Hygiene-Vorgaben mit 260 Delegierten statt.

Die Geschehnisse in Afghanistan und Klimapolitik waren die Hauptthemen am Samstag. „Es ist nicht richtig, was aus der Bundesregierung gesagt wird, dass keiner wissen konnte, dass die Lage so eskaliert“, sagte Bundesvorsitzende Habeck beim Landesparteitag. Aus Botschaften oder von internationalen Organisationen seien Warnungen gekommen. Die Bundesregierung habe das Thema und die Debatte über eine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan vermeiden wollen - auch aus Sorge über unbequeme Debatten vor der der Bundestagswahl. „Diese Sorge ist die buchstäbliche Verantwortungslosigkeit.“

Es gebe undurchsichtige Situationen, in denen man schnell entscheiden müsse, dann könne es Fehler geben, so Habeck. „Es gehört zur Verantwortung dazu, dass man die Bereitschaft hat, Fehler zu machen.“ Wenn man sie erklären könne, versuche sie abzustellen und notfalls persönliche Konsequenzen ziehen, sei das akzeptabel, sagte Habeck.

Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen, spricht auf dem Parteitag in Dortmund. Foto: dpa/Federico Gambarini

„Aber was einfach nicht mehr geht, ist, die Verantwortung wie eine heiße Kartoffel hin und her zu werfen und zu sagen, es war das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, das Kanzleramt, der Bundesnachrichtendienst - und am Ende war es keiner.“ Der Grünen-Vorsitzende kritisierte: „Wir können doch keine Regierung haben wollen, wo es keiner gewesen sein will“.

Der aus Kabul evakuierte Journalist Jan Jessen hat über dramatische Zustände in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban berichtet und appelliert, den Menschen aus dem Land herauszuhelfen. Tausende Männer und Frauen seien in Panik, riefen um Hilfe, versuchten verzweifelt am Flughafen, in eine der Maschinen zu gelangen, schilderte Jessen seine Eindrücke beim Landesparteitag. Nach Tagen der Ungewissheit dann mit deutschem Pass durch diese Menge privilegiert zum sicheren Gate und in einen Bundeswehr-Flieger zu gelangen, sei - bei aller Erleichterung - „richtig ein Scheißgefühl“ gewesen. Im Flugzeug habe kein Jubel, sondern „tiefe Trauer“ geherrscht.

Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban seien viele in akuter Gefahr, betonte Jessen. Er war mit einer Hilfsorganisation aus Duisburg nach Afghanistan geflogen, die für schwer verletzte Kinder medizinische Hilfe organisiert. Wenige Tage nach ihrer Ankunft sei klar geworden, dass die Taliban „wahnwitzig schnell“ das gesamte Land erobert habe.

Jessen nannte einzelne Schicksale wie von einer jungen Journalistin und Streetworkerin, die im Visier der Taliban stehe. Und er berichtete von einem Familienvater, der für die Bundeswehr als Ortskraft übersetzt hatte und nun befürchte, nicht evakuiert zu werden, weil mit seinem Haus auch alle Dokumente verbrannt seien. Die Politik habe dem Menschen Hoffnung gemacht und gedacht, man könne „Demokratie exportieren“, sagte der Journalist. Seine Bilanz: „Wir haben es einfach komplett verkackt.“ Das Mindeste sei nun, Verantwortung zu zeigen und den Menschen herrauszuhelfen.

Einen Schwerpunkt legen die NRW-Grünen auf ihrem Parteitag zudem auf Umwelt- und Gesundheitsschutz. Nach den verheerenden Überschwemmungen geht es auch um verstärkte Vorsorge und besseren Hochwasser- und Katastrophenschutz.

„Der 14. Juli, das war ein Tag, der Politik verändern muss“, sagte die Landesvorsitzende Mona Neubaur . Die Klimakrise findet „mitten hier in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen statt.“

Neubaur betonte, man müsse wegkommen von einer Politik, „die von Krise zu Krise wurstelt“. Es brauche mehr Vorsorge, Sonne und Wind gehörten in den Fokus der Energieversorgung und es müsse eine „klimaresistente Infrastruktur“ aufgebaut werden.

(top/dpa)