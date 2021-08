Parteitag der Grünen : Habeck hält Bundesregierung in Afghanistan-Krise für verantwortungslos

Dortmund Grünen-Chef Robert Habeck hat der Bundesregierung in der Afghanistan-Krise Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Außerdem forderte die Landesvorsitzende Mona Neubaur nach der Flut ein Umdenken in der Klimapolitik.

Die NRW-Grünen läuten mit ihrem Landesparteitag am Samstag in Dortmund die heiße Wahlkampfphase ein. Die zweitägige Veranstaltung findet unter strengen Hygiene-Vorgaben mit 260 Delegierten statt.

Die Geschehnisse in Afghanistan und Klimapolitik waren die Hauptthemen am Samstag. „Es ist nicht richtig, was aus der Bundesregierung gesagt wird, dass keiner wissen konnte, dass die Lage so eskaliert“, sagte Bundesvorsitzende Habeck beim Landesparteitag. Aus Botschaften oder von internationalen Organisationen seien Warnungen gekommen. Die Bundesregierung habe das Thema und die Debatte über eine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan vermeiden wollen - auch aus Sorge über unbequeme Debatten vor der der Bundestagswahl. „Diese Sorge ist die buchstäbliche Verantwortungslosigkeit.“