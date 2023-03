NRW scheitert vor Gericht in Münster Rückforderungen der Corona-Soforthilfen sind rechtswidrig

Die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Brigitte Mandt, wollte zum Richterentscheid selbst nichts sagen. Sie erinnerte jedoch an die früheren Einwände des Landesrechnungshofs, die wesentliche Argumente vorwegnahmen. „Wir haben kritisiert, dass bei der Umsetzung der NRW-Soforthilfe 2020 anders als in anderen Bundesländern im Antrags- und Bewilligungsverfahren nicht der konkrete Förderbedarf ermittelt wurde, sondern stets die Höchstbeträge der jeweiligen Förderkategorien ausbezahlt wurden“, sagte sie unserer Redaktion. „Zudem haben wir bezweifelt, dass es eine eindeutige rechtliche Grundlage für die Durchführung dieses Rückmeldeverfahrens und der hieraus resultierenden Rückzahlungen geben würde. In dem Rückmeldeverfahren war vorgesehen, die endgültige Förderhöhe nach dem tatsächlich entstandenen Liquiditätsengpass im Förderzeitraum zu ermitteln. Weder in den Antragsvordrucken noch in den Bewilligungsbescheiden war explizit geregelt, dass der Liquiditätsengpass anzugeben und Beträge aufgrund dieses Rückmeldeverfahrens zurückzuzahlen waren.“