Unwetter in NRW : Schulfrei wegen Sturms – ein schlechter Witz

Unwetterwarnung: Die Klassenzimmer bleiben in NRW an diesem Donnerstag leer. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Düsseldorf Das Wohlergehen der Kinder hat Vorrang, deshalb sind die Schulen in Nordrhein-Westfalen zurecht an diesem Donnerstag dicht. Dass aber teilweise überhaupt kein Unterricht stattfindet, stellt nicht nur Eltern vor Probleme, sondern zeigt ganz andere Versäumnisse.

Hitzefrei, Feueralarm, Schneechaos oder in manch dörflichen Regionen auch das Schützenfest – die Gründe, schulfrei zu haben sind so selten wie erfreulich. Jedenfalls aus Sicht der Schülerschaft – wie wohl jeder bestätigen kann, der schon einmal euphorisiert vom Schulhof in die Freiheit rennen durfte. Nun passiert das nicht ganz so spontan an diesem Donnerstag, dass die Klassenräume in Nordrhein-Westfalen verwaist bleiben. Schließlich hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) schon am Vortag verkündet, dass aufgrund der Unwetterwarnung mit möglichen Orkanböen landesweit kein Unterricht stattfindet.

So weit ist die Entscheidung richtig. Sie beruht rechtlich auf einem Erlass, der eigens für Unwetterereignisse auf die Bahn gebracht wurde und der erst am 1. Mai 2021 in Kraft getreten ist. Nach dem Sturm „Friederike“ 2018 hatte die schwarz-gelbe Landesregierung ein Konzept für solche Gefahrenlagen erarbeitet. Gerade vor dem Hintergrund der Jahrhundertflut, die NRW dann einige Monate später traf, ist klar: Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Wetterereignisse sollten besser zu stark als zu gering ausfallen. Selbst wenn die Prognosen in der Härte nicht eintreten, oder jedenfalls nicht überall gleich schwer.

Dass Schülerinnen und Schüler, aber auch Kitakinder nun einen Tag zu Hause bleiben sollen, stellt Eltern einmal mehr auf die Probe – aber ganz so kurzfristig traf es die Familien pandemiebedingt in dem Ausmaß bisher nicht. Obwohl Corona-Infektionen und Verdachtsfälle etliche Mütter und Väter vor Herausforderungen stellten und stellen. Und wieder bleibt an ihnen hängen, was sich eigentlich erübrigen würde: die Betreuung und Beschäftigung der Kinder. Erübrigen würde sich zumindest Letzteres, wenn zwar die Schulen geschlossen blieben, nicht aber der Unterricht ausfiele.

Dass Schulschließung immer noch zwangsläufig auch Unterrichtsausfall bedeutet, ist ein Armutszeugnis für die Schulpolitik eines modernen Industriestaates. Das ist die Quintessenz nach zwei Jahren Pandemie, aber es ist auch die Quintessenz gesammelter Versäumnisse der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte. Klar ist, dass nicht von heute auf morgen hin- und hergewechselt werden kann von Papier-Diktaten auf Online-Gruppenarbeit. Dass die Strukturen dafür aber nicht im Ansatz in der Fläche für alle vorhanden sind (Software, Hardware, Know-how oder auch nur einheitlich verpflichtende E-Mail-Adressen aller Lehrkräfte in NRW), kann nicht sein. Moderner, digitaler Unterricht ist kein Experiment, es muss Standard werden.

