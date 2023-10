Zu niedrige Zahlen So will NRW die Organspende reformieren

Nordrhein-Westfalen will einen neuen Anlauf nehmen, um eine Widerspruchslösung bei der Organspende durchzusetzen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Gespräch mit unserer Redaktion an: „Wir müssen das Thema Widerspruchslösung dringend angehen.“ Er sei sehr froh, dass man dazu jüngst einen Kabinettsbeschluss dazu gefällt habe. „NRW wird im November eine entsprechende Initiative in den Bundesrat einbringen. Ich bin derzeit dabei, bei den anderen Ländern dafür zu werben, sich diesem Vorhaben anzuschließen.“