Sparsamkeit trotz Rekordschulden „Die Ministerien müssen mit gutem Beispiel vorangehen“

In einer Fragestunde im Landtag hat NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) verteidigt, dass er die einzelnen Ministerien per Erlass zu einem Nachbesetzungsstopp aufgefordert hat, obwohl er neue Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen will. Es gehe darum, „um bei uns selbst auch ein Stück weit gutes Vorbild dafür zu sein, dass wir, wenn es schwierig ist, auch bei uns selbst sparen“. Optendrenk unterstrich noch einmal, dass von dem Nachbesetzungsstopp für jede zweite Stelle bis zum Jahresende einzig die Ministerialbürokratie, nicht aber die nachgeordneten Bereiche betroffen seien. Die Beschäftigten in den Ministerien machten Pi mal Daumen weniger als ein Prozent aller Landesbeschäftigten aus. „Es betrifft nicht zum Beispiel die Einstellung von Polizisten, von Lehrern, von Menschen bei den Bezirksregierungen, von Menschen in der Finanzverwaltung. Und es trifft keine Anwärter“, sagte er.