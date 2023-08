Der neue Oppositionsführer SPD-Fraktionschef wirft Wüst „substanzlose PR-Politik“ vor

Erst in zwei Wochen wird Jochen Ott 100 Tage im Amt sein, doch so lange will der neue Fraktionschef der SPD offenbar nicht warten, um auf Angriff zu schalten. Gut gelaunt nimmt der Oppositionsführer aus Köln an diesem Donnerstagmorgen auf dem Podium der Landespressekonferenz im Düsseldorfer Landtag Platz, um gleich mal einige verbale Watschen an die Landesregierung und insbesondere den Regierungschef zu verteilen. Von einer „substanzlosen PR-Regierung von Hendrik Wüst” ist dann die Rede. Ott zählt auf, was seiner Meinung nach falsch läuft im Land: steigende Zahl von Insolvenzen, trübe Wirtschaftsaussichten, eine überforderte Justiz, steigende Arbeitslosigkeit, kein Vorankommen bei den Sozialwohnungen, unbesetzte Schulleiterstellen, Kitas vor dem Kollaps, überschuldete Kommunen und, und, und. Es brenne an allen Ecken und Enden, sagt er. „Und der Ministerpräsident fährt das Land und macht schöne Termine.”