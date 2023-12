Haushaltsdebatte Oppositionsführer nennt Wüst den „Guttenberg von NRW“

Dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst warf Ott vor, es gebe kein NRW-Projekt, das mit seinem Namen verbunden wäre. „Da ist nichts. Nichts ist Chefsache. Nichts hat Priorität.“ Wüst wähne sich doch schon längst auf dem Weg in die Bundespolitik. „Wenn Sie und Ihre Koalition so weitermachen, dann werden sie nichts hinterlassen außer marode Schulen, geschlossene Kitas und die schlimmste Wohnungsnot seit Jahrzehnten.“ Ott ätzte: „Sie erinnern mich an einen ehemals sehr populären Bundesminister: Erst tolle Fotos und eine tolle Show. Dann schlechte Entscheidungen und fatale Versäumnisse. Am Ende war die Bundeswehr ein Sanierungsfall. Herr Wüst, kann es sein, dass Sie der Guttenberg von Nordrhein-Westfalen sind?“