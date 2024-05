Ein Jahr Oppositionschef Ott „Der Koalitionsvertrag ist längst Makulatur“

Ott verlangt, dass die Landesregierung diese Gruppe stärker in den Blick nehmen müsse. Deren Leben ähnele ohnehin einem Überlebenstraining. Und wenn die dann noch einen unzuverlässigen Staat erlebten, der etwa in Sachen Bereitstellung von Kita- oder Pflegeplätzen oder ausreichend Schulstunden nicht liefere, sei das gefährlich. Ott kritisiert, dass der Zuwachs bei den U3-Betreuungsplätzen mit rund 466 so gering ausfalle wie nie zuvor, dass es in einigen Großstädten sogar einen Rückbau der U3-Plätze gebe. In Sachen Pflege-Insolvenzen rolle die Welle weiter, bei der Frage nach dem Ganztagsanspruch hätten sich die beiden zuständigen Fachministerinnen Dorothee Feller (Bildung) und Josefine Paul (Familie) verhakt. Und in Sachen Schule verlangte er, die Lehrpläne zu entschlacken und den „Spaßfaktor in den Schulen wieder zu erhöhen“.