Widerstand gegen NRW-Pläne Opposition will Pension mit 60 für alle Feuerwehrbeamten

Die Komba warnt dagegen davor, dass gerade die Anhebung in den Grenzregionen den gegenteiligen Effekt haben könnte. Eckhard Schwill, Justiziar der Komba, sagte unserer Redaktion: „In Anbetracht der Altersgrenze von 60 Jahren in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen ist damit zu rechnen, dass es durchaus eine nicht unerhebliche Zahl von Feuerwehrbeamten geben wird, die wegen einer möglichen höheren Altersgrenze in NRW in die benachbarten Bundesländer wechseln werden.“ Die Komba befürchtet, dass eine Erhöhung der Altersgrenze mit einer höheren Krankheits- und Untauglichkeitsquote einhergehen könne. Schon jetzt werde deutlich, dass vielfach die Feuerwehrbeamten, die mit 60 Jahren in den Ruhestand gingen, die notwendige Einsatztauglichkeit nicht mehr besäßen.