Nordrhein-Westfalen: Opposition startet Gesetzesinitiative gegen Straßenbaubeiträge

Düsseldorf In vielen NRW-Kommunen werden Eigentümer heftig zur Kasse gebeten, wenn vor ihrem Grundstück die Straße ausgebaut wird. Besonders für junge Familien und Rentner ist das oft ein Schock. Die SPD will das nun ändern.

Die SPD-Opposition verstärkt den Druck, die umstrittenen Straßenbaubeiträge abzuschaffen. Die Fraktion will kommende Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Landtag einbringen. Viele Menschen gerieten mit den Kostenbescheiden in vier- bis fünfstelliger Höhe in Existenznot, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Freitag in Düsseldorf. „Die Bescheide kennen keine Gnade und kein Pardon.“