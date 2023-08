Überlastete Landeseinrichtungen „NRW fährt Flüchtlingspolitik an die Wand“

Der Städte- und Gemeindebund NRW hatte seine Mitglieder zuvor mit einem Schnellbrief darauf vorbereitet, dass das Land in den kommenden Wochen deutlich mehr Menschen auf die Kommunen verteilen wird. Hintergrund sind die jahreszeitlich erwarteten steigenden Flüchtlingszahlen bei zugleich fehlenden Kapazitäten in den landeseigenen Einrichtungen. In einem Schreiben an den Spitzenverband hatte das Flüchtlingsministerium über diesen Schritt informiert. Darin heißt es: „Die Zugänge von Asylsuchenden in die Landeseinrichtungen haben Anfang August noch einmal deutlich zugenommen. Aktuell sind unsere Einrichtungen durchschnittlich zu 89 Prozent belegt, die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen sind ausgelastet beziehungsweise teilweise bereits überbelegt.“ Um die Aufnahmefähigkeit des Landessystems zu erhalten, müsse man schon zum jetzigen Zeitpunkt vorzeitige Zuweisungen von Geflüchteten aus den Landeseinrichtungen an die Kommunen vornehmen. „Leider erfolgt der durch uns geplante Aufwuchs der Landeskapazitäten nicht so schnell wie erwartet, sodass wir auch in den kommenden Wochen an den vorzeitigen Zuweisungen festhalten müssen.“