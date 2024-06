Kahlschlag im Stahl trotz Rekordförderung Opposition: Land soll in den Thyssenkrupp-Aufsichtsrat

Bei einer aktuellen Viertelstunde im Wirtschaftsausschuss hat SPD-Fraktionsvize Alexander Vogt der Landesregierung vorgeworfen, trotz Rekordförderung zu wenig Einfluss auf den Stahlkonzern auszuüben. Es herrsche massive Angst bei den Beschäftigten von Thyssenkrupp und HKM sowie deren Familien, sagte Vogt angesichts der Ankündigung von Konzernchef Miguel Ángel Lopez, harte Einschnitte in der Stahlsparte vorzunehmen und Teile des Geschäfts zu verkaufen. Es sei unverständlich, dass der tschechische Investor Daniel Kretinsky zwar einen Aufsichtsratsposten bekomme, die Landesregierung ihrerseits aber keinen solchen einfordere. Zudem zeigte sich Vogt verwundert darüber, dass Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) Thyssenkrupp-Vorstandschef Lopez und den tschechischen Investor dazu aufgefordert habe, sich an die Mitbestimmung zu halten. Er stellte die Frage in den Raum, was sie denn zu diesen Äußerungen veranlasst habe.