Kölner Stadtmitarbeiter erstochen : SPD fordert Rücktritt von NRW-Justizminister Biesenbach - „Mann hätte nicht sterben dürfen“

Düsseldorf/Köln Der Mord an dem Kölner Kommunalbeamten hätte nach Ansicht der NRW-SPD im Landtag verhindert werden können. Daher fordert die Fraktion nun den Rücktritt von Justizminister Peter Biesenbach. Es hätte deutliche Warnungen vor dem Täter gegeben.

Nach dem Mord an einem Kölner Kommunalbeamten hat die SPD den Rücktritt von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) gefordert. „Dieser Mann hätte nicht sterben müssen und nicht sterben dürfen“, sagte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf am Mittwoch in Düsseldorf. Es handele sich um einen weiteren Fall von Staatsversagen. Biesenbach fehle offenbar die Kraft, seinen Geschäftsbereich zu führen. „Das geht so nicht weiter.“