Vollsperrung der A45 Opposition erhöht Druck auf Wüst wegen Rahmede-Talbrücke

Die Opposition im Düsseldorfer Landtag verliert inzwischen die Geduld und wirft dem Land intransparenz vor. Denn NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hatte auf Anfragen der Parlamentarier erklärt, in seinem Haus lägen keine Unterlagen zu dem Vorgang vor. Entsprechend geharnischt fällt der Brief aus, den jetzt SPD und FDP gemeinsam an den Minister verfasst haben: „Wir fordern Sie daher auf, sämtliche Akten, Dokumente oder weitere Informationen, welche die A45 und die Talbrücke Rahmede betreffen, vorzulegen. Darunter verstehen wir explizit auch die Dokumente, ob elektronisch oder in Papierform, welche der Presse im Zuge der Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zur Verfügung gestellt wurden.“ Die Opposition setzt Krischer eine Frist von 14 Tagen. „Es ist dringend geboten, nun endlich die notwendige Transparenz herzustellen und die Informationen, die in welcher Form auch immer beim Land noch vorliegen, offenzulegen.“