A45-Brückendesaster Opposition bringt Wüst kaum in Bedrängnis

An entscheidender Stelle gelöschte E-Mails, unvollständige Aktenlieferung, Auskünfte an Journalisten erst nach Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz und ein zuletzt im Parlament zur eigenen Rolle recht schweigsamer Ministerpräsident. Eigentlich bietet der Umgang der Landesregierung mit dem Brückendesaster bei Lüdenscheid ausreichend Stoff, um selbst einen erfahrenen Politiker wie Hendrik Wüst bei einer Ausschussbefragung ins Schwitzen zu bringen. Doch der gestrige Tag hat gezeigt, dass Wüst es durchaus versteht, Kritik an sich abperlen zu lassen. Er blieb bei seiner Botschaft, die Entscheidung über die Aufschiebung des Projekts sei auf Fachebene erfolgt, er selbst sei nie über eine Dringlichkeit in Sachen A45 informiert worden. Das Ganze garnierte er mit dem Eingeständnis, ja, sein Vorgänger habe einen Fehler gemacht und er selbst habe diesen nicht behoben. Alle bohrenden Nachfragen der Opposition ließ er ins Leere laufen.