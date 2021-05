Nach zurückgezogener Kandidatur : SPD bohrt bei Beförderung in der Staatskanzlei nach

Düsseldorf Der Büroleiter von NRW-Staatskanzleichef Nathanael Liminski wird zum Leiter einer neuen Gruppe befördert. Die Opposition wittert dahinter ein Dankeschön-Geschäft, weil der Ministerialbeamte zuvor im Hochsauerlandkreis trotz guter Chancen auf seine Kandidatur für den Bundestag verzichtet hatte – zugunsten von Friedrich Merz.

Über die Beförderung hatte am Wochenende zuerst der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Die SPD wittert ihre Chance, einen politischen Punkt zu machen und bohrt nun bei der Landesregierung nach. In einer Kleinen Anfrage der Abgeordneten Nadja Lüders heißt es, für Schulte sei extra eine abteilungsfreie Gruppe geschaffen worden, die den künftigen Vorsitz von NRW in der Ministerpräsidentenkonferenz koordiniert. Am 1. Oktober übernimmt turnusgemäß NRW den Vorsitz der im Zuge der Corona-Pandemie bundesweit bekannt gewordenen Runden. Die SPD schreibt in der Anfrage, die unserer Redaktion vorliegt, es handele sich dabei um „eine vorübergehende Aufgabe, die in der Vergangenheit bei vergleichbaren Vorsitz-Funktionen des Landes NRW typischerweise in der bestehenden Struktur bearbeitet worden ist“. Schultes ursprünglich geplante Kandidatur bezeichnet Lüders in diesem Zusammenhang als „pikant“: „Medienberichten zufolge soll dem Büroleiter des CdS seinerzeit gegenüber der Wunsch geäußert worden sein, dass Friedrich Merz dem Hochsauerland seine Stimme in Berlin gibt. Die CDU stellte daraufhin Friedrich Merz als ihren Wahlkreis-Kandidaten für den Bundestag auf“, schreibt Lüders und verlangt unter anderem Auskunft darüber, in welcher Besoldungsgruppe die Leitung der neu geschaffenen Gruppe eingeordnet ist, wer wann die Entscheidung getroffen habe und ob sich Liminski und Ministerpräsident Armin Laschet mit Schulte über dessen geplante und später zurückgezogene Kandidatur ausgetauscht habenund ob ihm für seinen Rückzug von der Bundestagskandidatur die Sicherung seines beruflichen Fortkommens oder ein anderes Dankeschön in Aussicht gestellt worden sei.