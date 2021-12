Neue Corona-Schutzverordnung : Omikron auf dem Vormarsch in NRW – Geboosterte nicht von Tests bei 2G-plus befreit

Ein Hinweisschild auf die 2G-plus-Regelung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Das Land setzt einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz nicht um. Diese wollten eigentlich Geboosterte mit doppelt Geimpften oder Genesenen, die einen aktuellen negativen Test vorweisen können, gleichstellen. Das Ministerium argumentiert unter anderem mit der neuen Virusvariante.

Von Maximilian Plück

Ab diesem Dienstag gelten die schärferen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung in NRW. Dann gibt es Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sowie eine schärfere Maskenpflicht – etwa am Arbeitsplatz oder in Fahrzeugen. In Hallenbädern oder Fitnessstudios wird eine 2G-plus-Regelung eingeführt. Geimpfte oder genesene Besucher müssen zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen. Eine Übersicht der Neuerungen finden Sie hier.

Mitte Dezember hatte die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) noch entschieden, dass Menschen mit einer Auffrischungsimpfung einen solchen Test – mit Ausnahme von pflegerischen und medizinischen Einrichtungen – nicht mehr benötigen. Eine Sprecherin von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte auf Anfrage: „NRW hat sich mit Blick auf das Infektionsgeschehen entschieden, 2G-plus nur in sehr ausgewählten Bereichen anzuwenden.“ In diesen besonderen Bereichen, in denen zum Schutz keine Maske getragen werden könne, sei es auch für Geboosterte nach derzeitigem Stand infektiologisch geboten, einen ergänzenden aktuellen Test vorzulegen, „um diese Bereiche und Settings für alle Beteiligten möglichst sicher auszugestalten“. Zudem verwies die Sprecherin auf die Omikron-Variante, die um einiges infektiöser sei als die vorangegangenen Virusvarianten.