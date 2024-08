„Ohne Veränderung wird es Spiele nicht geben“ Hat NRW kein Geld für Olympia 2040?

SPD-Oppositionsführer Jochen Ott hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vorgeworfen, mit Illusionen über Olympische Spiele in Nordrhein-Westfalen völlig unrealistische Erwartungen zu wecken. „Ohne eine Veränderung bei der Schuldenbremse wird es Olympische Spiele in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland nicht geben, weil wir überhaupt nicht die Mittel haben, die Infrastruktur so an den Start zu bringen, wie das notwendig wäre“, sagte Ott in Düsseldorf.