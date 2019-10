Bewerbung aus NRW für 2032 : Städte wollen Geld für Olympia an Rhein und Ruhr

Düsseldorf Die Rhein-Ruhr-Region könnte sich für die Sommerspiele 2032 bewerben. NRW treibt die Pläne voran. Oberbürgermeister und Opposition unterstützen das Vorhaben, fordern aber Bundesmittel.

Oberbürgermeister aus der Region und Teile der Opposition im Landtag wollen Olympischen Spielen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2032 nur zustimmen, wenn sich der Bund finanziell beteiligt. „Die Olympiabewerbung ist ein immenses Imageprojekt für ganz Deutschland. Es erfordert ein klares Bekenntnis für Olympia aus Berlin, und dazu gehören natürlich auch finanzielle Mittel des Bundes“, sagte Uwe Richrath (SPD), Oberbürgermeister von Leverkusen. Ähnlich äußerte sich die sportpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Josefine Paul: „Olympische und Paralympische Spiele in NRW müssen von der Bevölkerung getragen werden. Darüber hinaus braucht es eine klare Zusage für eine Kostenbeteiligung des Bundes.“

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) treibt eine Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region für Olympia 2032 zusammen mit dem Sportmanager Michael Mronz voran. Am Montagabend stellen beide die Pläne gemeinsam mit 14 nordrhein-westfälischen Oberbürgermeistern Bundestagsabgeordneten in Berlin vor. Bisher handelt es sich um eine rein privat finanzierte Initiative. Ein finanzielles Konzept für die Spiele gibt es noch nicht.

„Für die betreffenden Kommunen ist dieser Termin wichtig, um in dieser frühen Phase auch bei der Bundespolitik zu hinterlegen, dass wir die Olympischen Spiele gerne ausrichten würden“, sagte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU). Auch er schränkte jedoch ein: Klar sei, dass das Land Bundesmittel zur Finanzierung benötige. Die SPD-Fraktion im Landtag mahnt zur Eile: „Um aber von der Theorie langsam in die Praxis umzuschalten, muss die Landesregierung jetzt endlich mal Farbe bekennen und zeigen, was sie will. Die private Initiative von Michael Mronz kann nicht endgültig klären, ob NRW sich bewerben will“, sagte der sportpolitische Sprecher Rainer Bischoff.