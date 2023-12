Tarifeinigung im öffentlichen Dienst So viel mehr verdienen bald Lehrer, Polizisten und Co.

Der NRW-Landesvorsitzende des Deutschen Beamtenbunds, Roland Staude, kündigte im Gespräch mit unserer Redaktion an: „Wir werden jetzt zeitnah in der kommenden Woche in Gespräche mit der Landesregierung eintreten und dabei die Eins-zu-eins- und systemgerechte Übernahme des Ergebnisses auf die Beamten und Versorgungsempfänger fordern. Alles andere wäre nicht abbildbar.“