Krisenstab des Landes : Null Toleranz bei Mängeln im Katastrophenschutz

Meinung Der NRW-Innenminister hat am Mittwoch das handeln der Landesregierung bei der Flutkatastrophe verteidigt. Eine Notwendigkeit, den Kristenstab des Landes einzuschalten, sah er nicht. Warum eigenlich?

Es ist widersprüchlich, dass der nordrhein-westfälische Innenminister von der schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes spricht, die Landesregierung aber keinen Anlass sah, ihren Krisenstab zu aktivieren. Dabei ist in ihrer eigenen Geschäftsordnung festgehalten, dass dieser bei „Katastrophen von landesweiter Bedeutung“ in Aktion tritt – etwa um erforderliche Entscheidungen mit besonderer Tragweite für das Land zu treffen, um zu koordinieren, die Öffentlichkeit und das Kabinett zu informieren und die Zusammenarbeit mit Bund und Ländern zu organisieren. Und es wird niemand ernsthaft bestreiten wollen, dass es sich bei der verheerenden Flut, bei der Rettungskräfte aus dem ganzen Bundesland, aus der ganzen Republik, sowie die Bundeswehr anrückten, bei der sogar die US-Armee ihre Hilfe anbot, um eine Katastrophe von landesweiter Bedeutung handelte.