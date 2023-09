Umstellung von G8 auf G9 Kirchliche Gymnasien steuern auf dramatische Personalnot zu

Gymnasien in kirchlicher oder anderer freier Trägerschaft in NRW werden 2026 einen plötzlichen und gravierenden Lehrermangel haben. Davor warnt das Katholische Büro in NRW, die Vertretung der nordrhein-westfälischen Bischöfe. „Wir müssen jetzt, wir müssen heute, wir müssten am besten gestern schon angefangen haben, sukzessive Personal aufzubauen“, sagte der bildungspolitische Referent Florian Strecker. „Ein normal großes Gymnasium wird im Jahr 2026/2027 auf einmal sechs bis acht Lehrer mehr brauchen, einzig durch den Umstieg auf G9.“