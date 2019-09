Zwei Jahre „Ehe für alle“ : Zahl der gleichgeschlechtlichen Trauungen in NRW pendelt sich ein

Düsseldorf Nach zwei Jahren „Ehe für alle“ ist die Anfangseuphorie verflogen. Die Zahlen der Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare haben sich vielerorts konstant eingependelt. Im Alltag bleiben aber trotz der neuen Möglichkeiten Probleme, kritisieren Verbände.

So gab es in diesem Jahr zum Beispiel in Köln bis zum Stichtag 31. August 158 Eheschließungen. Im gesamten Jahr 2018 waren es den Angaben zufolge 261. In den ersten Monaten nach der offiziellen Einführung der „Ehe für alle“ lagen die Zahlen dagegen wesentlich höher. Allein in Köln wurden im Zeitraum von 1. Oktober 2017 bis zum 31. August vergangenen Jahres 1056 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen.