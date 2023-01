Besoldungssystem aus den Fugen Zoff um hohe Familienzuschläge für Beamte in NRW

Düsseldorf · Durch Familienzuschläge bekommen viele Beamte in NRW für ihre Kinder künftig so viel zusätzliches Geld, dass es das Besoldungssystem aus den Fugen bringt. Zugleich sehen sich viele Eltern von nur einem Kind benachteiligt. Der Richterbund will klagen, der Beamtenbund verlangt, dass nachjustiert wird.

18.01.2023, 21:30 Uhr

Die neuen Familienzuschläge für Menschen im Staatsdienst werden auch innerhalb der Beamtenschaft heftig kritisiert: Das System sei ungerecht, die Besoldung richte sich nicht mehr nach dem Job, sondern Familienstand und Wohnort. Foto: Ute Grabowsky/photothek.net

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin