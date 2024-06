Trotz Unwetter 2021 NRW zögerlich beim Hochwasserschutz – massive Kritik

Es sei jedem klar, dass jedes Jahr neue Hochwasserereignisse auch NRW treffen könnten, warnte er: „Die Hochwasser in anderen Bundesländern wie dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg haben gezeigt, dass es vom Zufall abhängt, wo die Wolken abregnen.“ Bis jetzt habe man in NRW nur Glück, dass man seit der Katastrophe 2021 weitgehend verschont geblieben sei. Das jüngste Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg hat nach einer ersten vorläufigen Schätzung der Versicherer dagegen Schäden in einer Größenordnung von etwa zwei Milliarden Euro verursacht.