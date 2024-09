Zu wenig Mediziner auf dem Land NRW zieht positive Bilanz bei Landarztquote

Die NRW-Landesregierung hat eine positive Bilanz ihrer Landarztquote gezogen. Er habe in seinem politischen Leben lange dafür gearbeitet, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Noch unter der damaligen schwarz-gelben Landesregierung hatte er dafür gesorgt, dass die Landarztquote zum Wintersemester 2019/20 starten konnte. 7,8 Prozent der Studienplätze für Humanmedizin wurden auch an Bewerber vergeben, die nicht den entsprechenden Notenschnitt im Abitur vorweisen konnten. Voraussetzung war jedoch, dass sich die angehenden Medizinstudenten verpflichteten, im Anschluss an ihr Studium später zehn Jahre als Landarzt zu arbeiten. Entsprechende Plätze wurden an den Universitäten Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Duisburg-Essen und Düsseldorf sowie an den Unis Köln und Münster vorgehalten. „Sie war nie so gedacht, dass Menschen die lieber in einer Stadt leben, aufs Land kommen, sondern diejenigen, die auf dem Land leben, privilegiert einen Studienplatz bekommen“, erklärte der Minister die Regelung.