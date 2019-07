Konferenz am Wochenende : Zerstrittene NRW-AfD sucht neue Parteiführung

Düsseldorf/Warburg Die AfD in NRW ist stark zerstritten. Ein vorgezogener Parteitag soll nun einen Neuanfang bringen. Der erste Schritt soll die Abwahl des gesamten Landesvorstands sein.

Die zerstrittene nordrhein-westfälische AfD sucht bei einem vorgezogenen Parteitag in Warburg am Wochenende eine neue Parteiführung. Die Doppelspitze aus den beiden Landesvorsitzenden Thomas Röckemann und Helmut Seifen solle mitsamt des Landesvorstandes abgewählt werden und den Weg für einen Neuanfang freimachen, sagte Parteisprecher Martin Schiller der Deutschen Presse-Agentur. Rund 500 Parteimitglieder werden zu der zweitägigen Delegiertenkonferenz in Warburg im Kreis Höxter am Samstag und Sonntag erwartet. Ob alle zwölf Vorstandsmitglieder bereit sind, sich abwählen zu lassen, ist offen.