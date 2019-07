Kinderwunsch-Behandlung : Jetzt müssen die grundsätzlichen Probleme behoben werden

Düsseldorf NRW erstattet künftig auch unverheirateten Paaren einen Teil der Kosten für die Kinderwunsch-Behandlung. Das ist ein guter Ansatz – aber vor allem müssen die bundesrechtlichen Grundlagen überarbeitet werden. Eine Analyse.

Dass Frauen schwanger werden, ist eigentlich ein Wunder. Die fruchtbaren Tage sind eng begrenzt, Umwelteinflüsse wie Stress oder schlechte Lebensgewohnheiten wie Rauchen, Alkohol oder Übergewicht – all das kann neben organischen Problemen die Fertilität von Männern wie Frauen beeinträchtigen. Und tatsächlich bleiben je nach Studie sieben bis 15 Prozent der Paare in Deutschland ungewollt kinderlos. Ein unerfüllter Kinderwunsch liegt gemäß Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Vereinten Nationen vor, wenn bei einem Paar nach zwei Jahren regelmäßigen Geschlechtsverkehrs (also mindestens zweimal pro Woche Sex) keine Schwangerschaft eintritt. Viele entscheiden sich dann für eine Kinderwunsch-Behandlung.

Nordrhein-Westfalen will diese Paare nun gemeinsam mit dem Bund finanziell stärker unterstützen. Schon in diesem Jahr stellt das NRW-Familienministerium dafür insgesamt 3,7 Millionen Euro bereit. „Der Kinderwunsch darf nicht am Geld scheitern“, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag nach einer Sitzung des Landeskabinetts.

Seit der Gesundheitsreform 2004 müssen Paare mindestens die Hälfte der Kosten einer Kinderwunschbehandlung selbst tragen. Unverheiratete gesetzlich versicherte Paare erhalten gar keinen Krankenkassenzuschuss. Künftig übernimmt NRW bei den verheirateten Paaren gemeinsam mit dem Bund die Hälfte des Eigenanteils, sie müssen also nur noch rund 25 Prozent selbst bezahlen.

Aber auch unverheiratete Paare können ab Ende August mit einem Onlineformular die Förderung beantragen, wenn sie in einer „verfestigten, nichtehelichen Lebensgemeinschaft“ leben. Sie erhalten vom Land für den ersten bis dritten Versuch hierfür 25 Prozent und für den vierten Versuch bis zu 50 Prozent ihres Eigenanteils. Unverheiratete Paare erhalten überdies eine zusätzliche Pauschale von jeweils maximal 270 Euro für die ersten drei Versuche. Damit gewähre NRW unverheirateten Paaren bewusst eine höhere Förderung als der Bund oder die meisten anderen Bundesländer es vorsähen, so Stamp. Die Kosten liegen je nach Methode zwischen 2500 und 5000 pro Behandlung. Die Landesregierung geht von rund 4500 Paaren in NRW aus, die Anträge stellen wollen.

Die zusätzliche Förderung wird zwar vielen Paaren helfen. Doch an den grundsätzlichen rechtlichen Problemen der Reproduktionsmedizin ändert sich dadurch nichts. Die Methoden der Kinderwunsch-Behandlung finden in Deutschland ihre Grenzen in einem Gesetz von 1990. Dieses Embryonenschutzgesetz bildet aber viele der in den vergangenen Jahrzehnten gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Weiterentwicklung medizinischer Verfahren nicht ab. Hinzu kommt, dass sich in dieser Zeit die gesellschaftlichen Vorstellungen von Familie und Paaren stark verändert haben.

Ende Mai hatte daher eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften medizinische, rechtliche und ethische Fragen der Fortpflanzungsmedizin beleuchtet.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass einige der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht eindeutig sind oder mit anderen Gesetzen in Widerspruch stehen. Sie sehen Klärungsbedarf vor allem in folgenden Bereichen:

Elective Single-Embryo-Transfer: Hierbei wird aus einer größeren Zahl von Embryonen nur derjenige mit der größten Entwicklungsfähigkeit ausgewählt und nur dieser der Frau übertragen. Dieses in vielen Ländern angewendete Verfahren vermeide gesundheitsgefährdende Mehrlingsschwangerschaften. Das Vorgehen ist in Deutschland bei Strafe untersagt.

Eizellspende: Die Samenspende ist in Deutschland erlaubt, die Eizellspende verboten. Während also unfruchtbare Männer mithilfe einer Keimzellspende eine Familie gründen können, ist dies Frauen, die etwa infolge einer Krebserkrankung keine eigenen Eizellen mehr bilden können, verwehrt. Diese Ungleichbehandlung lässt sich den Wissenschaftlern zufolge schwerlich rechtfertigen. Aufgrund der Gesetzeslage sähen sich viele Paare veranlasst, eine Eizellspende im Ausland in Anspruch zu nehmen. Dort werde oft die anonyme Spende praktiziert, wodurch dem Kind das verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf Kenntnis seiner Abstammung versagt bleibe. Insofern beeinträchtige das Verbot der Eizellspende in Deutschland indirekt das Kindeswohl.

Embryospende: Das geltende Recht erlaubt in Ausnahmefällen die Embryospende. Eine klare gesetzliche Regelung für die Spende und den Empfang gespendeter Embryonen fehle allerdings. Insbesondere die familienrechtlichen Implikationen bedürften einer klaren Regelung.

Leihmutterschaft: Besonders schwierige ethische und rechtliche Fragen wirft die in Deutschland verbotene Leihmutterschaft auf. Hier bestehe in jedem Fall Regelungsbedarf für die im Ausland von einer Leihmutter geborenen, jedoch in Deutschland aufwachsenden Kinder.

Kryokonservierung von Eizellen: An vielen fortpflanzungsmedizinischen Zentren werden Eizellen kryokonserviert. Dies geschieht zum Beispiel aus medizinischen Gründen, etwa vor einer Chemotherapie. Im Interesse der Frau, des Paares und des zukünftigen Kindes sollten die Rahmenbedingungen für die Aufbewahrung, Befruchtung und Übertragung geregelt werden.