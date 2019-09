Volle Gefängnisse, zu wenig Personal : In NRW werden zehntausende Haftbefehle nicht vollstreckt

Foto: dpa/Marius Becker Ein Justizvollzugsbeamter schließt in der Justizvollzugsanstalt eine Tür.

Düsseldorf Zu wenig Platz in den Gefängnisse, zu wenig Personal bei der Polizei: Zehntausende Haftbefehle können in NRW laut Justizministerium nicht vollstreckt werden. Besserung ist nicht in Sicht.

Von Kirsten Bialdiga Chefkorrespondentin für Landespolitik

Die Zahl der nicht vollstreckten Haftbefehle in NRW bleibt hoch. Zum Stichtag 1. Februar 2019 handelte es sich nach Angaben des NRW-Justizministeriums um 33.017 Haftbefehle. Davon entfallen 8.839 auf Haftbefehle aufgrund von Straftaten.Beim überwiegenden Rest handelt es sich um zivile Haftbefehle, etwa weil eine Geldforderung nicht bezahlt worden ist. „Die hohe Zahl nicht vollstreckter Haftbefehle ist kein Ruhmesblatt für einen wehrhaften Staat“, sagte Michael Mertens, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, unserer Redaktion. Wenn eine Strafe ausgesprochen sei, dann müsse der Staat in der Lage sein, diese zu vollstrecken. Die schweren Fälle würden dennoch vorrangig verfolgt, versicherte Mertens.

Obwohl das Problem offener Haftbefehle in NRW und bundesweit schon länger besteht, ist keine Besserung in Sicht. Schon bei der Analyse der Ursachen gehen die Einschätzungen auseinander. Mertens macht zum einen Personalmangel bei der Polizei dafür verantwortlich: „Früher gab es mal ganze Vollstreckungsteams, die sind aber inzwischen abgeschafft.“ Verantwortlich hierfür seien vor allem die Vorgängerregierungen. Einen Personalzuwachs erwartet Mertens nicht vor 2024/25. Es gebe aber noch einen weiteren Punkt: „Selbst wenn wir diese Haftbefehle vollstrecken könnten, hätte die Justiz ein Problem, weil es nicht genug Platz in den Gefängnissen gibt.“

Im Bereich des geschlossenen Männervollzuges verfügt NRW laut Justizministerium insgesamt über 11.558 Haftplätze. Aber nur 483 nicht belegte Haftplätze stehen zurzeit als Reserve zur Verfügung. „Wenn die Kriminellen bemerken, dass der Staat eine Freiheitsstrafe gar nicht vollstreckt, darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen vor Polizei und Justiz den Respekt verlieren. Aber warum soll die Polizei auch nach verurteilten Straftätern suchen, wenn es ohnehin keine Haftplätze gibt?“, sagte SPD-Politiker Sven Wolf.