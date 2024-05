Zugewanderte werden Deutsche Zahl der Einbürgerungen in NRW steigt deutlich

In NRW werden ab diesem Sommer sehr viel mehr zugewanderte Menschen zu Deutschen. Denn Ende Juni greift die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, die die Hürden dafür senkt. „Es ist absehbar, dass die Zahl der Anträge auf Einbürgerungen in kurzer Zeit massiv steigen wird“, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW, unserer Redaktion. „Wir sind ein Einwanderungsland. In den Städten in NRW leben viele Menschen mit Migrationsgeschichte, deswegen rechnen wir auch mit mehr Anträgen als in anderen Bundesländern.“