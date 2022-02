Kriminalität : Zahl der Angriffe auf Politiker in NRW massiv gestiegen

Düsseldorf/Berlin Einem Medienbericht zufolge melden mehrere Bundesländer eine steigende Zahl von Angriffen auf Mandatsträger. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Straftaten in diesem Zusammenhang deutlich gestiegen.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Anfrage in den Ländern berichtete, stieg die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr etwa in Nordrhein-Westfalen von 88 auf 124 und in Brandenburg von 41 auf 85. Für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern lagen demnach noch keine Zahlen vor, dort wurde aber ebenfalls mit steigenden Zahlen gerechnet.